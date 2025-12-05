Ибрагимович назвал неожиданного претендента на победу на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович назвал сборную, способную выиграть чемпионат мира‑2026, передают Vesti.kz.

По его мнению, триумфатором мундиаля может стать сборная США. Команда Маурисио Почеттино начала турнир с двух побед – над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0).

"Если вы не верили раньше, я повторю: начинайте верить. За ними целая страна. Когда имеешь такую поддержку, то тебя сложно обыграть. Очень хорошая игра против Австралии. Но, честно говоря, Австралия не создала угроз для соперника. Все, что происходило до чемпионата мира, не имеет значения. Важно то, что происходит сейчас. Сейчас команда получила импульс – он им и необходим. Им нужно продолжать набирать уверенность от игры к игре. Выйдя в плей-офф, они могут дать отдохнуть некоторым футболистам. Все выглядит хорошо", – сказал Златан Ибрагимович в эфире Fox.

На вопрос о том, может ли США выиграть чемпионат мира, экс-футболист ответил: "Да".

Добавим, что сборная США вышла в плей-офф ЧМ-2026. Ранее из группы вышла еще одна хозяйка мундиаля - сборная Мексики.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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