Где и во сколько смотреть матч 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия - Хорватия

3 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между Португалией и Хорватией, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на стадионе "Бимо Филд" в Торонто и начнётся в 04:00 по времени Астаны, а обслужит её норвежский судья Эспен Эскос. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Португалия и Хорватия стали вторыми в своих квартетах. При этом португальцы прошли групповой этап без поражений, тогда как хорваты имеют в пассиве один проигрыш в матче с Англией (2:4).

На данный момент определились пять пар 1/8 финала:

• Канада - Марокко

• Парагвай - Франция

• Бразилия - Норвегия

• Мексика - Англия

• США - Бельгия

Мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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