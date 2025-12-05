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ЧМ-2026
Вчера 16:33
 

Где и во сколько смотреть матч 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия - Хорватия

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Где и во сколько смотреть матч 1/16 финала ЧМ-2026 Португалия - Хорватия ©instagram.com/portugal

3 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между Португалией и Хорватией, передают Vesti.kz.

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3 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между Португалией и Хорватией, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт на стадионе "Бимо Филд" в Торонто и начнётся в 04:00 по времени Астаны, а обслужит её норвежский судья Эспен Эскос. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Португалия и Хорватия стали вторыми в своих квартетах. При этом португальцы прошли групповой этап без поражений, тогда как хорваты имеют в пассиве один проигрыш в матче с Англией (2:4).

На данный момент определились пять пар 1/8 финала:

• Канада - Марокко
• Парагвай - Франция
• Бразилия - Норвегия
• Мексика - Англия
• США - Бельгия

Мундиаль проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 04:00   •   закончен
Португалия
Португалия
2:1
Хорватия
Хорватия
Кто победит в основное время?
Португалия

57%

Ничья

15%

Хорватия

27%

Проголосовало 448 человек

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