Холанд vs Мбаппе, Роналду vs Хусанов и не только: какие битвы звёзд мы увидим на ЧМ-2026?

С 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде пройдёт исторический турнир - чемпионат мира-2026. Впервые в трёх странах, впервые с 48 участниками и 12 группами, это будет совершенно новая глава в истории мирового футбола.

Первые две с половиной недели зрители будут наблюдать за ходом группового этапа, где в сумме будет сыграно 72 встречи. Корреспондент Vesti.kz собрал шесть противостояний между игроками, на которые будет интересно взглянуть.

Винисиус против Хакими

13 июня в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) пройдёт матч группы С между сборными Бразилии и Марокко. Пентакампеоны всегда привлекают огромное внимание на мировых первенствах, а марокканцы на ЧМ-2022 заняли четвёртое место, удивив многих экспертов.

В этом противостоянии было бы интересно понаблюдать за битвой Винисиуса Жуниора и Ашрафа Хакими. Это две звезды мировой величины, которые позиционно должны действовать друг против друга. Лидеры "Реала" и ПСЖ точно будут готовы к этому вызову.

Кстати, они уже играли друг против друга на уровне сборных, а после игры обменялись футболками. Любопытно, что во время своего отпуска Вини был замечен в футболке Хакими.

Докю против Салаха

15 июня в Сиэтле (Вашингтон, США) состоится матч квартета G между сборными Бельгии и Египта. Европейцы будут большими фаворитами этого противостояния, но к Египту тоже нужно относиться серьёзно, тем более у них есть фигура Мохамеда Салаха.

Фанаты АПЛ были бы не прочь вновь посмотреть на дуэль между Жереми Докю и Салахом. Такое часто практикуется в противостояниях "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", а теперь они могут посоревноваться и на уровне сборных.

Non penalty G/A in 2025



Salah 25 (4051 mins)

Doku 21 (2858 mins)



Non penalty goals in 2025

Doku 10

Saka 9



عشان الناس اللي بتقيم بالأرقام بس هل كدا ساكا لعيب سئ ؟ أكيد لا ..

بس دوكو عنده 20 ماتش مثلا بدون مساهمات وقدم أداء ممتاز وأثر في نتيجة المباراة وكان مفيد جداً pic.twitter.com/1MAN5Y5QMJ — Bebo (@Bbebo_55) November 14, 2025

Беллингем против Модрича

17 июня один из самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2026 пройдёт в Далласе (Техас, США) в квартете L, где схлестнутся команды Англии и Хорватии. Первые были финалистами двух последних чемпионатов Европы, а вторые становились серебряными и бронзовыми призёрами на двух последних чемпионатах мира.

А как насчёт встречи лицом к лицу Джуда Беллингема и Луки Модрича? Новая звезда "Реала" против легенды мадридцев, который с этого года выступает в стане "Милана". Если 22-летний Джуд и 40-летний Лука сыграют друг против друга, то это будет особенный момент для фанатов "Реала" и любителей футбола в целом.

Роналду против Хусанова

23 июня в Хьюстоне (Техас, США) состоится матч группы K, к которому будет привлечено огромное внимание из центральноазиатского региона, ведь Португалия сыграет с Узбекистаном. В нашей стране за выступлениями узбеков тоже будут наблюдать пристально, поэтому мы не могли не включить в список эту дуэль.

Представьте себе противостояние легенды португальцев Криштиану Роналду и главной звезды узбеков Абдукодира Хусанова. Позиционно они будут часто действовать друг против друга, если выйдут на поле, так как Криштиану играет в центре нападения, а Абдукодир - в центре обороны. Это будет вау!

Кроме того, Хусанов может сыграть против своих одноклубников по "Манчестер Сити" Рубена Диаша и Бернарду Силвы, но по позиции он будет чаще действовать против звезды "Аль-Насра".

LOS DOS REFERENTES PRINCIPALES DE LAS SELECCIONES CONFIRMADAS QUE ENFRENTARÁ COLOMBIA 🇨🇴 EN EL GRUPO K DEL MUNDIAL 🇨🇦🇲🇽🇺🇸🏆⚽️

Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (Al-Nassr) y Abdukodir Khusanov 🇺🇿 (Manchester City) pic.twitter.com/7zYqrEGZFc — Juanpa10 FC (@juanpa10fc) December 5, 2025

Холанд против Мбаппе

26 июня в группе I сыграют сборные Норвегии и Франции. Фаворитом будут трёхцветные, хотя норвежцы сейчас и набрали очень приличный ход. Но многие будут смотреть на эту битву не как на столкновение норвежцев и французов, а как на перестрелку между Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.

Нападающие "Манчестер Сити" и "Реала" - те, кто должен был заменить Лионеля Месси и Роналду на главной сцене. Пусть и не в полной мере, но они действительно выделяются в футбольном мире. И добавляет интереса то, что эти парни ещё никогда не играли друг с другом на уровне сборных.

Есть только одно опасение: как бы тренеры обеих команд не решили дать лидерам передышку. Дело в том, что игра пройдёт в заключительном третьем туре группового этапа, и к тому моменту обе сборные могут досрочно оформить выход в плей-офф.

Вальверде против Ямаля

В тот же день, 26 июня, в Гвадалахаре (Мексика) пройдёт громкий матч группы Н между сборными Уругвая и Испании. Это тоже одна из крупнейших вывесок в первой части ЧМ-2026. Уругвай - одна из сильнейших команд Латинской Америки, а испанцы - действующие победители Евро.

Фанатам "Реала" и "Барселоны" тоже будет на что посмотреть. Во-первых, игроки обеих команд есть в сборной Испании, но также не стоит забывать, что одним из ключевых футболистов уругвайской дружины является полузащитник "Реала" Федерико Вальверде.

Если взглянуть на лидеров сборных, то это может быть столкновение между Вальверде и Ламином Ямалем. И кто же выйдет из него победителем - покажет только время.

Respect between Federico Valverde and Lamine Yamal 🤝 pic.twitter.com/1uszsdbagy — OneFootball (@OneFootball) May 11, 2025

Отметим, что ещё не все матчи групповой стадии были анонсированы, так как впереди многих кандидатов на попадание на ЧМ-2026 будут ждать решающие стыковые игры.

Хочется надеяться, что главные звёзды турнира избегут травм в ближайшие полгода, и каждая сборная сможет продемонстрировать на мундиале свой лучший состав.

