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ЧМ-2026
Вчера 18:23
 

Холанд против Мбаппе? Легенда Норвегии сделал неожиданное заявление перед битвой на ЧМ-2026

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Холанд против Мбаппе? Легенда Норвегии сделал неожиданное заявление перед битвой на ЧМ-2026 ©instagram.com/herrelandslaget

Бывший нападающий сборной Норвегии Туре Андре Фло высказался о возможной дуэли между лидером норвежцев Эрлингом Холандом и звездой сборной Франции Килианом Мбаппе на чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

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Бывший нападающий сборной Норвегии Туре Андре Фло высказался о возможной дуэли между лидером норвежцев Эрлингом Холандом и звездой сборной Франции Килианом Мбаппе на чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Обе команды выступают в группе I, а их очное противостояние состоится 26 июня и уже считается одним из самых ожидаемых матчей группового этапа.

"Думаю, об этом пока рано говорить. Оба они отлично забивают. Холанд ещё не забивал на чемпионате мира, хотя, думаю, в июне он начнёт. Но посмотрим, что будет потом. К тому же я не думаю, что Мбаппе и Холанд сейчас думают об этом поединке. Они просто хотят пройти в следующий раунд", – приводит слова Фло RMC Sport.

Для сборной Норвегии нынешний мундиаль имеет особое значение — команда впервые за 28 лет пробилась на чемпионат мира. На групповом этапе подопечным норвежской сборной предстоит сыграть не только с Францией, но и с командами Ирака и Сенегала в борьбе за выход в плей-офф.

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Франция
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