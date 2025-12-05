Холанд повторил бомбардирский рекорд ЧМ 52-летней давности

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд отметился новым достижением на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Бразилии (2:1), в котором форвард "Манчестер Сити" оформил дубль. Теперь в активе норвежца семь голов на дебютном мундиале.

Как отмечает Opta Sports, Холанд сравнялся по голам на дебютном ЧМ с поляком Гжегожем Лято, который выступал на турнире в 1974 году, также забив семь мячей.

Кроме того, Холанд выиграл все четыре воздушных дуэли в матче с Бразилией. Благодаря этому показателю он довёл общую статистику выигранных верховых единоборств на ЧМ-2026 до 78 процентов (14 из 18). Это лучший результат среди всех нападающих, участвовавших более чем в 15 воздушных дуэлях на чемпионатах мира, с момента начала ведения, компании Opta, подобной статистики в 1966 году.

До Холанда наиболее высокие показатели в этом компоненте среди центрфорвардов демонстрировали другие игроки. Успешность француза Оливье Жиру на чемпионатах мира — 2018 и 2022 годов вверху составляла около 67–70%. Немецкий бомбардир Мирослав Клозе на чемпионатах мира выигрывал порядка 65% воздушных дуэлей, а англичанин Питер Крауч на мундиале 2006 года показал результат в 64%.

Добавим, что Норвегия вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где сыграет с командой Англии.

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