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ЧМ-2026
Вчера 01:39
 

Холанд опубликовал эмоциональный пост после победы Норвегии на чемпионате мира

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Холанд опубликовал эмоциональный пост после победы Норвегии на чемпионате мира Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/thenews2.com©

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после победы над Кот-д’Ивуаром в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после победы над Кот-д’Ивуаром в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард опубликовал в Instagram фотографию с празднованием успеха команды и оставил короткую подпись: "День, который мы никогда не забудем".


Напомним, в матче 1/16 финала сборная Норвегии обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 2:1. Холанд записал на свой счет победный мяч.

Следующим соперником норвежцев станет сборная Бразилии. Матч за выход в четвертьфинал по казахстанскому времени состоится 6 июля в 01:00.

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