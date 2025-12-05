Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после победы над Кот-д’Ивуаром в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард опубликовал в Instagram фотографию с празднованием успеха команды и оставил короткую подпись: "День, который мы никогда не забудем".

Напомним, в матче 1/16 финала сборная Норвегии обыграла Кот-д’Ивуар со счетом 2:1. Холанд записал на свой счет победный мяч.

Следующим соперником норвежцев станет сборная Бразилии. Матч за выход в четвертьфинал по казахстанскому времени состоится 6 июля в 01:00.

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