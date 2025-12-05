Харри Кейн установил уникальное достижение и вошёл в историю ЧМ

Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн установил уникальное историческое достижение на чемпионате мира — 2026, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 1/8 финала с командой Мексики (3:2).

Форвард "Баварии" стал первым футболистом с 1966 года, когда компания Opta начала вести подробную статистику, сумевшим в рамках одной игры забить гол, отдать результативную передачу и заработать пенальти в свои ворота.

На 38-й минуте Кейн выполнил прострел на Джуда Беллингема, оформившего дубль. На 60-й минуте капитан англичан отличился сам, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол на Энтони Гордоне. Спустя девять минут нападающий сфолил в собственной штрафной площади на Брайане Гутьерресе, после чего Хименес забил гол с "точки".

Кроме того, Кейн повторил английский рекорд по голам в плей-офф чемпионата мира. В его активе шесть голов. Столько же у прежнего рекордсмена - Гари Линекера.

Всего на счету Кейна теперь 14 голов на чемпионатах мира. Он сравнялся с бывшим форвардом сборной ФРГ Гердом Мюллером (14 мячей в 13 играх) и делит с ним 5-е место в истории турнира. Кейн обошел Жюста Фонтэна (Франция, 13 в 6).

Выше идут Лионель Месси (Аргентина, 20 голов в 30 матчах, продолжает выступление на текущем турнире), Килиан Мбаппе (Франция, 19 в 19, продолжает выступление на текущем турнире), Мирослав Клозе (Германия, 16 в 24) и Роналдо (Бразилия, 15 в 19).

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