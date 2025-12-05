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ЧМ-2026
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Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на матч Норвегия - Англия на ЧМ-2026

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Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на матч Норвегия - Англия на ЧМ-2026 Эрлинг Холанд и сборная Норвегии на ЧМ-2026. Фото: Depositphotos/thenews2.com©©

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Норвегии и Англии, сообщает Vesti.kz.

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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Норвегии и Англии, сообщает Vesti.kz.

По словам экс-бойца, нынешняя сборная Англии производит очень сильное впечатление и по игре напоминает ему легендарную команду образца 2004 года. В то же время Нурмагомедов признался, что будет поддерживать Норвегию, за которую выступает его друг Эрлинг Холанд.

"Норвегия — Англия.

Вот этот матч уже очень интригующий, на том же уровне, как Португалия - Испания.

Англия на этом мире как будто бы по-другому играет, как будто бы состав подобран очень хорошо, и все, кто играют за Англию, рубятся до конца. Очень симпатизирует этот состав, который, я считаю, может сравниться с легендарным составом Англии 2004 года, а кто там был - вы сами знаете, если, конечно, в теме.

А что я могу сказать про Норвегию? Как я и говорил в предыдущих постах про Норвегию, меня эта Норвегия впечатляет больше всего. Команда там собрана реально мощная и волевая, и, конечно же, мой друг Холанд.

Короче, выиграть может любая команда, но как будто бы кажется, что Англия должна пройти. Я лично болею за Норвегию, но посмотрим…", - написал Хабиб у себя в телеграм-канале.

Напомним, что победитель матча выйдет в полуфинал, где сыграет с командой, которая окажется сильнее в противостоянии Аргентины и Швейцарии. Ранее первую полуфинальную пару составили Франция и Испания.

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