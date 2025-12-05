Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Норвегии и Англии, сообщает Vesti.kz.

По словам экс-бойца, нынешняя сборная Англии производит очень сильное впечатление и по игре напоминает ему легендарную команду образца 2004 года. В то же время Нурмагомедов признался, что будет поддерживать Норвегию, за которую выступает его друг Эрлинг Холанд.

"Норвегия — Англия.

Вот этот матч уже очень интригующий, на том же уровне, как Португалия - Испания.

Англия на этом мире как будто бы по-другому играет, как будто бы состав подобран очень хорошо, и все, кто играют за Англию, рубятся до конца. Очень симпатизирует этот состав, который, я считаю, может сравниться с легендарным составом Англии 2004 года, а кто там был - вы сами знаете, если, конечно, в теме.

А что я могу сказать про Норвегию? Как я и говорил в предыдущих постах про Норвегию, меня эта Норвегия впечатляет больше всего. Команда там собрана реально мощная и волевая, и, конечно же, мой друг Холанд.

Короче, выиграть может любая команда, но как будто бы кажется, что Англия должна пройти. Я лично болею за Норвегию, но посмотрим…", - написал Хабиб у себя в телеграм-канале.