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ЧМ-2026
Вчера 23:30
 

Германия вылетела из топ-10, а Аргентина потеряла лидерство в рейтинге ФИФА

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Германия вылетела из топ-10, а Аргентина потеряла лидерство в рейтинге ФИФА ©DFB/Max Galys

В Live-рейтинге ФИФА произошли некоторые изменения во время чемпионата мира-2026 по футболу. Подробности приводят Vesti.kz.

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В Live-рейтинге ФИФА произошли некоторые изменения во время чемпионата мира-2026 по футболу. Подробности приводят Vesti.kz.

Франция улучшила своё положение на две строчки и вышла на первое место. Аргентина, действующий чемпион мира, потеряла лидерство и опустилась на вторую позицию. Испания также утратила один пункт и теперь идёт третьей.

Сборная Германии после поражения в 1/16 финала от Парагвая вылетела из первой десятки, оказавшись на 12-м месте. При этом топ-10 замыкает Мексика, поднявшись на четыре позиции. 

Топ-10 live-рейтинга ФИФА выглядит так:

1 (+2). Франция - 1916.24 очка;
2 (-1). Аргентина - 1907.40;
3 (-1). Испания - 1879.58;
4 (-). Англия - 1850.97;
5 (+1). Бразилия - 1804.92;
6 (+1). Марокко - 1788.86;
7 (+1). Нидерланды - 1775.54;
8 (-3). Португалия - 1764.86;
9 (-). Бельгия - 1756.51;
10 (+4). Мексика - 1754.30.

Отметим, что на ЧМ-2026 определились пять пар 1/8 финала:

• Канада - Марокко;
• Парагвай - Франция;
• Бразилия - Норвегия;
• Мексика - Англия;
• США - Бельгия.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   1/16 финала, мужчины
4 июля 03:00   •   не начат
Аргентина
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