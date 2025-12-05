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ЧМ-2026
Вчера 21:36
 

Где и когда смотреть второй матч Германии на ЧМ-2026

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Где и когда смотреть второй матч Германии на ЧМ-2026 Джамал Мусиала в составе сборной Германии. ©Depositphotos/canno73

В ночь на 21 июня сборная Германии проведёт свой второй матч на чемпионате мира-2026. В рамках второго тура группового этапа команда Юлиана Нагельсмана встретится с национальной сборной Кот-д'Ивуара, сообщают Vesti.kz.

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В ночь на 21 июня сборная Германии проведёт свой второй матч на чемпионате мира-2026. В рамках второго тура группового этапа команда Юлиана Нагельсмана встретится с национальной сборной Кот-д'Ивуара, сообщают Vesti.kz.

Где смотреть матч

Встреча группы E состоится на стадионе BMO Field в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по казахстанскому времени.

Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport. Также матч будет доступен на официальном сайте вещателя. Начало эфира запланировано на 00:50.

Ориентировочные составы команд

Германия

Вратарь:

  • Мануэль Нойер.

Защитники:

  • Натаниэль Браун, Нико Шлоттербек, Джонатан Та, Йозуа Киммих.

Полузащитники:

  • Александар Павлович, Феликс Нмеча, Флориан Виртц, Джамал Мусиала, Лерой Сане.

Нападающий:

  • Кай Хавертц.

Кот-д'Ивуар

Вратарь:

  • Яхья Фофана.

Защитники:

  • Гислен Конан, Вилли Боли (или Вилфрид Синго), Одилон Коссуну (или Симон Агбаду), Эли Вахи.

Полузащитники:

  • Франк Кессиэ, Секо Фофана, Хамед Траоре.

Нападающие:

  • Николя Пепе, Жан-Филипп Крассо, Амад Диалло.

Как команды начали турнир

Немецкая сборная ярко стартовала на мундиале, разгромив Кюрасао со счётом 7:1. Одним из героев встречи стал Феликс Нмеча, который до недавнего времени являлся автором самого быстрого гола турнира.

Кот-д'Ивуар также начал чемпионат мира с победы, минимально обыграв Эквадор — 1:0.

Таким образом, очное противостояние в Торонто может стать ключевым в борьбе за первое место в группе E и путёвку в плей-офф.

Что дальше Германии и Кот-д'Ивуара?

В заключительном туре группового этапа Германия сыграет против Эквадора, а Кот-д'Ивуар встретится со сборной Кюрасао. Оба матча состоятся 26 июня.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финал мирового первенства состоится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 01:00   •   закончен
Германия
Германия
2:1
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
Германия

61%

Ничья

13%

Кот-д'Ивуар

26%

Проголосовало 62 человек

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