Где и когда смотреть второй матч Германии на ЧМ-2026

В ночь на 21 июня сборная Германии проведёт свой второй матч на чемпионате мира-2026. В рамках второго тура группового этапа команда Юлиана Нагельсмана встретится с национальной сборной Кот-д'Ивуара, сообщают Vesti.kz.

Где смотреть матч

Встреча группы E состоится на стадионе BMO Field в Торонто (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по казахстанскому времени.

Прямую трансляцию покажет телеканал Qazsport. Также матч будет доступен на официальном сайте вещателя. Начало эфира запланировано на 00:50.

Ориентировочные составы команд

Германия

Вратарь:

Мануэль Нойер.

Защитники:

Натаниэль Браун, Нико Шлоттербек, Джонатан Та, Йозуа Киммих.

Полузащитники:

Александар Павлович, Феликс Нмеча, Флориан Виртц, Джамал Мусиала, Лерой Сане.

Нападающий:

Кай Хавертц.

Кот-д'Ивуар

Вратарь:

Яхья Фофана.

Защитники:

Гислен Конан, Вилли Боли (или Вилфрид Синго), Одилон Коссуну (или Симон Агбаду), Эли Вахи.

Полузащитники:

Франк Кессиэ, Секо Фофана, Хамед Траоре.

Нападающие:

Николя Пепе, Жан-Филипп Крассо, Амад Диалло.

Как команды начали турнир

Немецкая сборная ярко стартовала на мундиале, разгромив Кюрасао со счётом 7:1. Одним из героев встречи стал Феликс Нмеча, который до недавнего времени являлся автором самого быстрого гола турнира.

Кот-д'Ивуар также начал чемпионат мира с победы, минимально обыграв Эквадор — 1:0.

Таким образом, очное противостояние в Торонто может стать ключевым в борьбе за первое место в группе E и путёвку в плей-офф.

Что дальше Германии и Кот-д'Ивуара?

В заключительном туре группового этапа Германия сыграет против Эквадора, а Кот-д'Ивуар встретится со сборной Кюрасао. Оба матча состоятся 26 июня.

Напомним, чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финал мирового первенства состоится 19 июля.

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