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ЧМ-2026
Сегодня 04:50
 

Футболистам ЮАР подарили дорогие украшения за ничью на ЧМ-2026

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Футболистам ЮАР подарили дорогие украшения за ничью на ЧМ-2026 Сборная ЮАР на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/thenews2.com©

Неожиданный бонус получили футболисты сборной ЮАР за то, что набрали очко на чемпионате мира по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Ataque Futbolero.

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Неожиданный бонус получили футболисты сборной ЮАР за то, что набрали очко на чемпионате мира по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Ataque Futbolero.

В матче второго тура группы А они сыграли вничью с Чехией (1:1). В подарок за это были доставлены ювелирные украшения стоимостью более 50 тысяч долларов. Кто сделал такой презент, не уточняется.

От группы А в плей-офф досрочно вышла сборная Мексики. На втором месте после двух туров идет Южная Корея, у которой три очка. У ЮАР и Чехии по одному баллу, они еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧМ-2026

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