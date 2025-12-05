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ЧМ-2026
Сегодня 00:55
 

Франция получила важную новость перед плей-офф ЧМ-2026

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Франция получила важную новость перед плей-офф ЧМ-2026 Сборная Франции на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/thenews2.com©

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам вновь присоединился к национальной команде на чемпионате мира-2026 после вынужденного отъезда на родину, сообщает Le Parisien.

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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам вновь присоединился к национальной команде на чемпионате мира-2026 после вынужденного отъезда на родину, сообщает Le Parisien.

Наставник покидал расположение сборной в США в связи со смертью матери. Дешам отправлялся во Францию, чтобы принять участие в церемонии прощания.

Из-за семейных обстоятельств 57-летний специалист не руководил командой в заключительном матче группового этапа против Норвегии. В его отсутствие французы одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Теперь Дешам вновь находится в расположении сборной и продолжит подготовку команды к плей-офф.

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