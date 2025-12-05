Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам вновь присоединился к национальной команде на чемпионате мира-2026 после вынужденного отъезда на родину, сообщает Le Parisien.

Наставник покидал расположение сборной в США в связи со смертью матери. Дешам отправлялся во Францию, чтобы принять участие в церемонии прощания.

Из-за семейных обстоятельств 57-летний специалист не руководил командой в заключительном матче группового этапа против Норвегии. В его отсутствие французы одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Теперь Дешам вновь находится в расположении сборной и продолжит подготовку команды к плей-офф.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!