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ЧМ-2026
Сегодня 00:10
 

Франция и Марокко объявили стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2026

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Франция и Марокко объявили стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ-2026 Сборная Франции на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Сегодня, 10 июля, сборные Франции и Марокко встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 10 июля, сборные Франции и Марокко встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет на стадионе “Джиллетт” в американском Фоксборо и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

Франция: Меньян, Динь, Кунде, Юпамекано, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Дуэ, Олисе, Мбаппе.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Салах-Эддин, Буадди, Тальби, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.


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