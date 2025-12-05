Сегодня, 10 июля, сборные Франции и Марокко встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет на стадионе “Джиллетт” в американском Фоксборо и начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

Франция: Меньян, Динь, Кунде, Юпамекано, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Дуэ, Олисе, Мбаппе.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Салах-Эддин, Буадди, Тальби, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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