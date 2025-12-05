Франция - Ирак: прямая трансляция матча ЧМ-2026

В ночь с 22 на 23 июня состоится матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра второго тура группы I состоится в Филадельфии и начнется в 02:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи пройдет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и начнется в 01:50. Также показ игры будет доступен на официальных сайтах данных телевещателей.

Напомним, в первом туре французы обыграли сборную Сенегала со счетом 3:1. Команда Ирака уступила мощной Норвегии - 1:4.

Норвежцы и Сенегал сыграют утром 23 июня в Нью-Йорке. Матч начнется 05:00 по казахстанскому времени.

Положение команд в группе I

Норвегия - 3 очка; Франция - 3; Сенегал - 0; Ирак - 0.

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