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ЧМ-2026
Сегодня 18:15
 

Франция - Ирак: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Франция - Ирак: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©instagram.com/equipedefrance

В ночь с 22 на 23 июня состоится матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ночь с 22 на 23 июня состоится матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Ирака, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра второго тура группы I состоится в Филадельфии и начнется в 02:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи пройдет на телеканалах Qazsport и Qazaqstan и начнется в 01:50. Также показ игры будет доступен на официальных сайтах данных телевещателей.

Напомним, в первом туре французы обыграли сборную Сенегала со счетом 3:1. Команда Ирака уступила мощной Норвегии - 1:4.

Норвежцы и Сенегал сыграют утром 23 июня в Нью-Йорке. Матч начнется 05:00 по казахстанскому времени.

Положение команд в группе I

  1. Норвегия - 3 очка;
  2. Франция - 3;
  3. Сенегал - 0;
  4. Ирак - 0.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   Групповой этап, мужчины
23 июня 02:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Ирак
Ирак
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Ирак
Проголосовало 14 человек

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