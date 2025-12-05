Финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина могут перенести: названа причина

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины может быть перенесен. Причина - масштабные лесные пожары в Канаде, передают Vesti.kz со ссылкой на Ole.

Накануне из-за сильного загрязнения воздуха в Чикаго на 6 октября был перенесен матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) между "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс", который должен был состояться сегодня, 17 июля. Согласно метеорологическим сводкам, на текущий момент дым от канадских лесных пожаров поднял индекс качества воздуха до уровня, считающегося "очень нездоровым", с показателями выше 240 и почти 300 в некоторых частях мегаполиса.

Власти Чикаго закрыли некоторые общественные места и отменили мероприятия на открытом воздухе, которые невозможно было перенести в помещения. В Вашингтоне ввели "красный" уровень качества воздуха из-за пожаров в Канаде. РИА Новости ранее передавали, что смог от бушующих в Канаде лесных пожаров уже добрался до США, где мгла заволокла небо над Нью-Йорком и Бостоном.

Как отмечает Ole, вероятность переноса финала ЧМ-2026 остается низкой, но такая возможность не исключается. На случай, если уровень загрязнения будет представлять опасность для здоровья, Международная федерация футбола (ФИФА) располагает протоколами для оценки возможных изменений в проведении мероприятия. Организаторы турнира надеются, что смог рассеется и не станет помехой для решающего матча турнира.

По данным Межведомственного лесного пожарного центра Канады (CIFFC), в стране зафиксированы 876 активных природных пожаров, из которых 202 классифицируются как полностью неконтролируемые. Всего с начала 2026 года в Канаде произошли более 3,5 тысяч лесных пожаров. Американский сенатор-республиканец Берни Морено пообещал внести законопроект о введении санкций против Канады из-за лесных пожаров, дым от которых ухудшает качество воздуха в США.

Аргентинцы являются трехкратными чемпионами мира (1978, 1986, 2022). Это шестой раз в истории, когда действующие чемпионы вышли в финал турнира, защитить титул удавалось только итальянцам (1934, 1938) и бразильцам (1958, 1962). Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира, в 2010 году она стала чемпионом.

Финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина состоится 19 июля на арене в Нью‑Джерси, начало игры в 00:00 по казахстанскому времени.

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