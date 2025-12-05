ФИФА подготовилась к отказу Ирана от участия в ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) разрабатывает запасной план на случай отказа сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Иран может не поехать на мундиаль. В случае развития такого сценария ФИФА рассматривает вариант организации межконтинентальных стыковых матчей.

В таком случае шанс попасть на турнир появится у команд, не сумевших пройти квалификацию. Ожидается, что в потенциальных стыковых матчах примут участие по две сборные от Азиатской футбольной конфедерации (АФК) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, сборная Италии, уступившая в решающем матче квалификации Боснии и Герцеговины, может получить ещё одну возможность побороться за путёвку на ЧМ.

Чемпионат мира-2026 пройдёт этим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики.

Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).

