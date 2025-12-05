Сборная Боснии и Герцеговины определилась со стартовым составом на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу против Швейцарии, сообщают Vesti.kz.

Полузащитник "Астаны" Иван Башич начнет встречу на скамейке запасных. В первом туре против Канады он вышел в стартовом составе и провел на поле 63 минуты. Башич стал первым в истории футболистом казахстанской премьер-лиги, сыгравшим на чемпионате мира.

Состав сборной Боснии и Герцеговины: Эдин Джеко (капитан), Никола Василь, Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Амар Дедич, Никола Катич, Беньямин Тахирович, Иван Шуньич, Амар Мемич, Эрмедин Демирович, Керим Алайбегович.

Матч пройдет в Лос-Анджелесе и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

После стартового тура обе команды имеют в активе по одному очку. Босния и Герцеговина сыграла вничью с Канадой (1:1), а Швейцария с таким же счетом завершила матч против Катара.

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