Экс-футболист "Барселоны" возглавит сборную с чемпионата мира-2026

Бывший игрок каталонской "Барселоны" Рафаэль Маркес станет главным тренером сборной Мексики по футболу, сообщают Vesti.kz.

О решении сообщил директор Федерации футбола Мексики Дуилио Давино. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до 2030 года. 47-летний специалист займет пост главного тренера мексиканской сборной после завершения чемпионата мира – 2026.

"Контракт с Рафаэлем уже подписан. Как помощник тренера, как тренер он такой же, каким был, когда играл: преображает команду", — приводит слова Давино Mundo Deportivo.

Маркес начал тренерскую карьеру в системе "Барселоны", а ранее выступал за клубы Европы и Мексики, включая "Монако" и "Нью-Йорк Ред Буллз". В составе сборной он выигрывал Кубок конфедераций и дважды становился победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.

С лета 2024 года Маркес входит в штаб нынешнего главного тренера сборной Мексики Хавьера Агирре. В 2024 году Федерация футбола Мексики (FMF) заплатила "Барселоне" два миллиона евро за переход Рафаэля из второй команды каталонцев на работу в мексиканскую сборную.

За основную команду "Барселоны" Маркес выступал в качестве футболиста с 2003 по 2010 годы. В составе "сине-гранатовых" он выиграл Лигу чемпионов 2006 года.

На чемпионате мира 2026 года сборная Мексики сыграет в группе A с командами ЮАР, Кореи и Чехии. После команду примет Маркес.

