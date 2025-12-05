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ЧМ-2026
Сегодня 07:15
 

Двукратный обладатель "Золотой бутсы" возглавил сборную после провала на ЧМ-2026

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Двукратный обладатель "Золотой бутсы" возглавил сборную после провала на ЧМ-2026 ©instagram.com/aufoficial

Легендарный экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Вильярреала" Диего Форлан назначен главным тренером сборной Уругвая до марта 2027 года, передают Vesti.kz.

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Легендарный экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" и "Вильярреала" Диего Форлан назначен главным тренером сборной Уругвая до марта 2027 года, передают Vesti.kz.

По информации Marca, на этом посту он сменит Марсело Бьелсу, ушедшего в отставку после провала на чемпионате мира-2026. Команда не смогла выйти в плей-офф мундиаля.

Главное о назначении:

• Статус: исполняющий обязанности, в конце года в Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) пройдут выборы, поэтому долгосрочный контракт пока не подписан.

• Матчи: двукратный обладатель "Золотой бутсы" проведёт у руля главной команды восемь матчей (отбор к ЧМ-2030 в сентябре-ноябре и товарищеские встречи).

• Совмещение: в январе 2027 года Форлан также возглавит молодёжную сборную Уругвая (U-20) на чемпионате Южной Америки.

Ранее Форлан уже тренировал уругвайские клубы "Пеньяроль" и "Атенас де Сан-Карлос". Решение о его дальнейшем пребывании на посту сборной AUF примет весной 2027 года.


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