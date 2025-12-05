Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес поддержала его перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.
Она опубликовала совместную фотографию, выразив поддержку перед решающей игрой группового этапа.
Сам футболист также поделился совместным снимком в социальных сетях. При этом вместо привычной подписи 41-летний португалец оставил лишь эмодзи красного сердца.
Напомним, в заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии 28 июня сыграет с Колумбией. Команда Роналду сохраняет шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026.
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