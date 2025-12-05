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ЧМ-2026
Сегодня 02:04
 

Джорджина поддержала Роналду перед решающим матчем на ЧМ-2026

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Джорджина поддержала Роналду перед решающим матчем на ЧМ-2026 Джорджина Родригес. Фото: ©instagram.com/georginagio

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес поддержала его перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес поддержала его перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Она опубликовала совместную фотографию, выразив поддержку перед решающей игрой группового этапа.

Сам футболист также поделился совместным снимком в социальных сетях. При этом вместо привычной подписи 41-летний португалец оставил лишь эмодзи красного сердца.

Напомним, в заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии 28 июня сыграет с Колумбией. Команда Роналду сохраняет шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026.


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