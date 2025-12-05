Чемпион мира Погба выбрал фаворита ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года, назвав французскую национальную команду главным фаворитом предстоящего турнира, сообщают Vesti.kz.

"Лично я считаю, что Франция — сильнейшая команда этого чемпионата мира. Они фавориты и они победят", — цитата Погба.

Погба, ставший чемпионом мира в 2018 году, уверен в силе нынешнего поколения французских футболистов. По его мнению, команда Дидье Дешама обладает всем необходимым, чтобы вновь побороться за главный трофей мирового футбола.

За свою карьеру в сборной Франции Погба провёл 91 матч и забил 11 мячей. На чемпионате мира 2022 года французы дошли до финала, где лишь в серии пенальти уступили сборной Аргентины. Сейчас в составе "трёхцветных" выступают такие звёзды, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и ряд других игроков мирового уровня, что делает Францию одним из основных претендентов на титул.

Свой путь на чемпионате мира 2026 года сборная Франции начнёт 16 июня матчем против сборной Сенегала. На групповом этапе турнира подопечные Дидье Дешама также встретятся со сборными Ирака и Норвегии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!