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ЧМ-2026
Сегодня 13:22
 

Чехия - ЮАР: прямая трансляция матча второго тура ЧМ-2026

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Чехия - ЮАР: прямая трансляция матча второго тура ЧМ-2026 Сборная Чехии. Фото: x.com/ceskarepre©

Сегодня вечером на чемпионате мира состоится первый матч второго тура группового этапа, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня вечером на чемпионате мира состоится первый матч второго тура группового этапа, сообщают Vesti.kz.

В Атланте сборные Чехии и ЮАР сыграют в рамках группы A. Матч начнется в 21:00 по казахстанскому времени и будет доступен для просмотра на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя.

Прямая трансляция стартует в 20:50.

Отметим, Чехия, как и ЮАР потерпели неудачу первом туре. Европейцы уступили сборной Южной Кореи со счетом 1:2, а южноафриканцы проиграли хозяевам мундиаля мексиканцам (0:2).

Добавим, что Мексика и Южная Корея встретятся в Гвадалахаре утром, 19 июня. В этом матче, потенциально может определится единоличный лидер группы.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Чехия
Чехия
- : -
ЮАР
ЮАР
Кто победит в основное время?
Чехия
Ничья
ЮАР
Проголосовало 86 человек

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