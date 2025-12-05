Чехия - ЮАР: прямая трансляция матча второго тура ЧМ-2026

Сегодня вечером на чемпионате мира состоится первый матч второго тура группового этапа, сообщают Vesti.kz.

В Атланте сборные Чехии и ЮАР сыграют в рамках группы A. Матч начнется в 21:00 по казахстанскому времени и будет доступен для просмотра на телеканале Qazsport и на официальном сайте телевещателя.

Прямая трансляция стартует в 20:50.

Отметим, Чехия, как и ЮАР потерпели неудачу первом туре. Европейцы уступили сборной Южной Кореи со счетом 1:2, а южноафриканцы проиграли хозяевам мундиаля мексиканцам (0:2).

Добавим, что Мексика и Южная Корея встретятся в Гвадалахаре утром, 19 июня. В этом матче, потенциально может определится единоличный лидер группы.

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