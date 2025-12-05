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ЧМ-2026
Сегодня 12:23
 

Бывший партнер Роналду оценил провал Португалии на старте ЧМ-2026

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Бывший партнер Роналду оценил провал Португалии на старте ЧМ-2026 ©x.com/selecaoportugal

Бывший полузащитник "Порту" Рикарду Куарежма поделился мнением о старте сборной Португалии на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

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Бывший полузащитник "Порту" Рикарду Куарежма поделился мнением о старте сборной Португалии на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

"В Португалии все были уверены, что будет простой поединок. Однако на чемпионатах мира нет проходных игр. Если конголезские футболисты попали сюда, значит, они обладают классом", - передает слова португальца A Bola.

Теперь Португалии предстоит важнейший поединок второго тура против Узбекистана. Команда Фабио Каннаваро на старте мундиаля уступила Колумбии (1:3), однако сумела отметиться дебютным голом в истории страны на чемпионатах мира и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Матч между Португалией и Узбекистаном состоится 23 июня. Для обеих команд эта встреча может стать определяющей в борьбе за продолжение выступления на мировом первенстве.

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Сапопан   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 06:00   •   не начат
Мексика
Мексика
- : -
Южная Корея
Южная Корея
Кто победит в основное время?
Мексика
Ничья
Южная Корея
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