Бывший партнер Роналду оценил провал Португалии на старте ЧМ-2026

Бывший полузащитник "Порту" Рикарду Куарежма поделился мнением о старте сборной Португалии на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

"В Португалии все были уверены, что будет простой поединок. Однако на чемпионатах мира нет проходных игр. Если конголезские футболисты попали сюда, значит, они обладают классом", - передает слова португальца A Bola.

Теперь Португалии предстоит важнейший поединок второго тура против Узбекистана. Команда Фабио Каннаваро на старте мундиаля уступила Колумбии (1:3), однако сумела отметиться дебютным голом в истории страны на чемпионатах мира и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Матч между Португалией и Узбекистаном состоится 23 июня. Для обеих команд эта встреча может стать определяющей в борьбе за продолжение выступления на мировом первенстве.

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