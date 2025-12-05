"Барселона" понесла серьёзную потерю перед стартом нового сезона

Полузащитник каталонского "Барселоны" Френки де Йонг рискует надолго выбыть из-за травмы колена, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

По информации источника, де Йонг получил серьезную травму колена в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира-2026. Игрок вернулся в расположение "Барселоны" и прошел медицинское обследование.

У нидерландского хавбека выявлены проблемы с коленом. Точный диагноз пока не установлен — в ближайшие дни де Йонг пройдет дополнительные обследования.

В "Барселоне" опасаются, что повреждение может оказаться серьезным. По предварительным оценкам, восстановление де Йонга способно занять до четырех месяцев, если худшие прогнозы подтвердятся.

Добавим, что Де Йонг принял участие во всех четырех матчах сборной Нидерландов на чемпионате мира-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике. "Оранжевые" дошли до 1/16 финала, где уступили сборной Марокко в серии пенальти (1:1, 2:3).

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