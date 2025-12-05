Австрия - Иордания: прямая трансляция матча ЧМ-2026

Завтра утром, 17 июня, сборная на чемпионате мира состоится матч между сборными Австрии и Иордании, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы J состоится в Сан-Франциско и начнется в 09:00 по времени Казахстана. Матч будет показан на телеканале Qazsport и на сайте телевещателя. Начало показа игры в 08:50.

Ранее в Канзасе сойдутся другие представители этой Аргентина и Алжир. Игра начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

Всего в рамках игрового дня состоятся четыре игры. В том числе и два матча группы I: Франция - Сенегал (Нью-Йорк) и Ирак - Норвегия (Бостон). Эти встречи состоятся в ночь с 16 на 17 июня.

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