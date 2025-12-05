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ЧМ-2026
Вчера 23:45
 

Австрия - Иордания: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Австрия - Иордания: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©instagram.com/oefb_1904

Завтра утром, 17 июня, сборная на чемпионате мира состоится матч между сборными Австрии и Иордании, сообщают Vesti.kz.

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Завтра утром, 17 июня, сборная на чемпионате мира состоится матч между сборными Австрии и Иордании, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы J состоится в Сан-Франциско и начнется в 09:00 по времени Казахстана. Матч будет показан на телеканале Qazsport и на сайте телевещателя. Начало показа игры в 08:50.

Ранее в Канзасе сойдутся другие представители этой Аргентина и Алжир. Игра начнется в 06:00 по казахстанскому времени.

Всего в рамках игрового дня состоятся четыре игры. В том числе и два матча группы I: Франция - Сенегал (Нью-Йорк) и Ирак - Норвегия (Бостон). Эти встречи состоятся в ночь с 16 на 17 июня.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 09:00   •   закончен
Австрия
Австрия
3:1
Иордания
Иордания
Кто победит в основное время?
Австрия

100%

Ничья

0%

Иордания

0%

Проголосовало 1 человек

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