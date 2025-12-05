Австралия - Египет: прямая трансляция матча плей-офф ЧМ-2026

Сегодня, 3 июля, в 1/16 финала ЧМ-2026 сыграют сборные Австралии и Египта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Арлингтоне (США) начнется в 23:00 по казахстанскому времени. Встречу в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Также трансляция, которая начнется в 22:50 будет доступна на официальных сайтах данных телевещателей.

На групповом этапе в квартете D австралийцы обыграли Турцию (2:0), с аналогичным счетом уступили команде США и сыграли вничью с Парагваем (0:0). Австралийцы набрали четыре очка и со второго места вышли в плей-офф. Египтяне также стали вторыми в своей группе.

"Фараоны" набрали пять баллов в квартете G, уступив по дополнительным показателям Бельгии. Египтяне сыграли вничью с Бельгией и Египтом с одинаковым счетом - 1:1 и обыграли новозеландцев - 3:1.

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