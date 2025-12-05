Анчелотти указал на главную проблему сборной Бразилии после разгромной победы на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался после уверенной победы над Шотландией в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу "селесао". Этот успех позволил бразильцам финишировать на вершине турнирной таблицы группы и напрямую выйти в плей-офф. По итогам трёх матчей пятикратные чемпионы мира набрали семь очков.

"Сейчас мы действуем как команда — это наша цель. Мы не идеальны, есть над чем работать. Нужно прибавить в скорости при контроле мяча. Я доволен, команда стала лучше и более стабильна. В плей-офф важна прочность. По сравнению с первой игрой у нас стало меньше ошибок, появился ритм и атака стала результативнее", — приводит слова Анчелотти Globo.

Столько же баллов оказалось в активе сборной Марокко, однако южноамериканцы опередили соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Третье место заняла Шотландия, заработавшая три очка и сохранившая шансы на продолжение борьбы на турнире. Замкнула квартет сборная Гаити, не сумевшая набрать ни одного балла.

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