Анчелотти меняет всё: Неймар получит особую миссию в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти готовит для Неймара новую миссию в национальной команде на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

По информации UOL, итальянский специалист рассматривает форварда "Сантоса" в качестве ложной девятки и одного из ключевых элементов атакующей игры "селесао". При этом Неймар получит свободу действий: он сможет опускаться в глубину, участвовать в построении атак и создавать свободные зоны для партнёров, прежде всего для скоростного Винисиуса Жуниора.

Такая перестройка может серьёзно изменить игру бразильцев в атаке. Анчелотти рассчитывает, что опыт и футбольный интеллект Неймара помогут команде стать ещё более опасной в решающей стадии турнира.

Ранее 34-летний нападающий провёл первую полноценную тренировку после травмы икроножной мышцы, полученной в мае. Ожидается, что Неймар сможет вернуться на поле уже в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Шотландии, который состоится 25 июня.

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