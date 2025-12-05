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ЧМ-2026
Сегодня 18:46
 

Анчелотти меняет всё: Неймар получит особую миссию в сборной Бразилии

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Анчелотти меняет всё: Неймар получит особую миссию в сборной Бразилии ©instagram.com/brasil

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти готовит для Неймара новую миссию в национальной команде на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти готовит для Неймара новую миссию в национальной команде на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

По информации UOL, итальянский специалист рассматривает форварда "Сантоса" в качестве ложной девятки и одного из ключевых элементов атакующей игры "селесао". При этом Неймар получит свободу действий: он сможет опускаться в глубину, участвовать в построении атак и создавать свободные зоны для партнёров, прежде всего для скоростного Винисиуса Жуниора.

Такая перестройка может серьёзно изменить игру бразильцев в атаке. Анчелотти рассчитывает, что опыт и футбольный интеллект Неймара помогут команде стать ещё более опасной в решающей стадии турнира.

Ранее 34-летний нападающий провёл первую полноценную тренировку после травмы икроножной мышцы, полученной в мае. Ожидается, что Неймар сможет вернуться на поле уже в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Шотландии, который состоится 25 июня.


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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   Групповой этап, мужчины
25 июня 03:00   •   не начат
Шотландия
Шотландия
- : -
Бразилия
Бразилия
Кто победит в основное время?
Шотландия
Ничья
Бразилия
Проголосовало 33 человек

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