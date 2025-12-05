Алжир - Австрия: прямая трансляция матча за выход в плей-офф ЧМ-2026

Утром, 28 июня, на ЧМ-2026 по футболу сыграют сборные Алжира и Австрии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча третьего тура группы J пройдет в Канзас-Сити и начнется в 07:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция матча состоится на телеканале Qazsport и начнется в 07:50. Игру также покажет официальный сайт телевещателя.

Австрийцы перед последним туром набрали три очка. Столько же баллов у Алжира. По дополнительным показателям Австрия стоит выше. Обе сборные претендуют на выход в плей-офф.

Выход в плей-офф из этой группы оформила команда Аргентины, набравшая шесть баллов, а дебютанты ЧМ-2026 сборная Иордании не имеет набранных очков и досрочно утратила шансы на продолжение борьбы в 1/16 финала.

Матч Иордания - Аргентина начнется также в 07:00 и пройдет в Далласе.

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