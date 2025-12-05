20-летний футболист переписал историю чемпионатов мира в самой концовке матча

Сборная Ганы начала чемпионат мира-2026 с драматичной победы над Панамой. Судьбу встречи решил гол, забитый уже в компенсированное время — африканская команда вырвала три очка со счетом 1:0, сообщают Vesti.kz.

Героем матча стал полузащитник Калеб Йиренки, который отличился на 95-й минуте и принес своей сборной важнейшую победу. Как сообщает статистический портал MisterChip, хавбек вошел в историю мировых первенств, став самым молодым автором победного гола в добавленное время на чемпионатах мира. На момент рекордного достижения игроку было 20 лет и 153 дня.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️



Caleb Yirenkyi se convierte en el jugador MÁS JOVEN en TODA la historia de la Copa del Mundo en marcar un gol ganador en el tiempo añadido (último tanto del partido que deshace un empate). Tiene 20 AÑOS y 153 días.



Ranking:

Yirenkyi (Ghana 1-0 Panamá,… pic.twitter.com/Jq6Ao6OdCW — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 18, 2026

На клубном уровне Йиренки выступает за датский "Нордшелланн". В составе национальной команды Ганы полузащитник уже провел 12 матчей и забил два мяча.

Во втором туре группового этапа ганцев ждет серьезное испытание — 23 июня они сыграют против сборной Англии.

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