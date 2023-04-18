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Казахстан забросил первую шайбу на женском ЧМ по хоккею, но проиграл

Казахстан забросил первую шайбу на женском ЧМ по хоккею, но проиграл
©КФХ

Женская сборная Казахстана по хоккею провела второй матч на чемпионате мира в группе "B" первого дивизиона, который проходит в  Сувоне (Южная Корея), сообщают Vesti.kz.

Подопечные Виктории Сазоновой встречались с командой Словении и уступили со счетом 1:2. В составе сборной Казахстана единственную шайбу забросила Александра Голотвина.

Для Казахстана это второе поражение - в первом матче минимально уступили Великобритании (0:1).

В следующем матче женского ЧМ-2023 сборная Казахстана сыграет против Италии. Встреча пройдет 20 апреля, начало в 12:45 по времени Астаны.

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Метки:
Сборная РК по хоккею

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