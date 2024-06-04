Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Женский футбол

Автор:

Комментарии

"Спасибо девчатам". Тренер Казахстана обратился к хейтерам после успеха в отборе на Евро

"Спасибо девчатам". Тренер Казахстана обратился к хейтерам после успеха в отборе на Евро
©КФФ

Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу Мадияр Кембилов прокомментировал победу над Арменией в домашнем матче отбора на Евро-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что команда выложилась на сто процентов. 

Напомним, сегодня, 4 июня, в Алматы подопечные Кембилова одержали первую победу в группе, разгромив соперника со счетом 4:1.

"После предыдущего матча мы тщательно проанализировали свои ошибки, особенно в обороне. Схему изменили. Если в первой игре мы играли в три центральных защитника, то сейчас играли в два. И вернулись к обычной своей тактике - 4-3-3. Спасибо девчатам, это принесло успех. Девчата наш план на игру выдержали сто процентов. 

Если честно, должны были еще забивать. Были моменты, были подходы. Спасибо болельщикам. Как я и говорил, даже если придут десять или двадцать болельщиков, девчата будут отдаваться на сто процентов. Сегодня насчет самоотверженности и самоотдачи никаких вопросов не было. 4:1 выигрывали, никто не тянул время.

А диванным хейтерам хотел бы сказать - в прошлом году наши девчата набрали восемь очков. Дважды выиграли Армению, в гостях сыграли с Израилем вничью и вничью с Эстонией - они были молодцы, лучшие. А сейчас получилась неудача и началось: "Позор!" Пишите про меня. Я виноват. 

Особенно сейчас порадовала молодежь, ее настрой, желание. Я думаю, есть будущее. Произойдет смена поколения и у нас есть, кто заменит", - прокомментировал Кембилов.

Ранее в отборе на Евро-2025 Казахстан ранее проиграл Болгарии и Румынии с одинаковым счетом 0:1, а в последнем матче в конце мая уступил Армении 1:2. При этом Камила Кулмагамбетова забила первый гол команды на данном турнире. До конца группового этапа сборной осталось сыграть еще два матча - 12 июля дома против Румынии и 16 июля на выезде против Болгарии. 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная РК по футболу

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 22:15
Женский футбол
©КФФ "Спасибо девчатам". Тренер Казахстана обратился к хейтерам после успеха в отборе на Евро
Вчера , 17:23
Женский футбол
©КФФ Женская сборная Казахстана по футболу провела тренировку перед матчем отбора на Евро-2025
31 мая, 22:40
Женский футбол
©КФФ Дома при своих болельщиках мы возьмем три очка - автор первого гола Казахстана в квалификации на Евро
31 мая, 22:22
Женский футбол
©КФФ Тренер сборной Казахстана разобрал поражение в матче отбора на Евро
31 мая, 19:54
Женский футбол
©КФФ Казахстан забил первый гол в отборе на Евро-2025 по футболу
30 мая, 18:28
Женский футбол
©КФФ Тренер женской сборной по футболу рассказал о боевом настрое накануне матча отбора на Евро
30 мая, 17:53
Женский футбол
©Vesti.kz Женская сборная Казахстана по футболу провела тренировку перед гостевым матчем отбора на Евро-2025
9 мая, 19:08
Женский футбол
©instagram.com/pflkaz Определился обладатель Кубка Казахстана по женскому футболу
9 апреля, 23:20
Женский футбол
©КФФ Один гол решил исход матча Казахстана в отборе на Евро-2025
5 апреля, 18:30
Женский футбол
©КФФ Казахстан стартовал с поражения в отборе на Евро-2025
27 марта, 18:30
Женский футбол
©КФФ Казахстан получил усиление из Турции и России на матчи отбора на Евро-2025
26 марта, 14:55
Женский футбол
©КФФ Казахстан выпал из топ-100 рейтинга ФИФА
24 марта, 17:04
Женский футбол
©КФФ Казахстан разгромом и тремя дублями завершил отбор на Евро-2024
21 марта, 15:01
Женский футбол
©КФФ Сборная Казахстана потерпела поражение в квалификации Евро
5 марта, 17:29
Женский футбол
©instagram.com/hakkarigucukadinfutbol/ Голкипер сборной Казахстана помогла сотворить сенсацию в чемпионате Турции
28 февраля, 18:35
Женский футбол
©Ufa.uz Разгромом с двухзначным счетом завершился матч Узбекистана в отборе на ОИ-2024
5 декабря 2023, 22:51
Женский футбол
©КФФ Казахстан одержал разгромную победу в женской Лиге наций
5 декабря 2023, 21:59
Женский футбол
©instagram.com/kff_women/ Капитан сборной Казахстана забила шикарный гол в Лиге наций
1 декабря 2023, 22:20
Женский футбол
©КФФ Казахстан и Эстония выявили победителя матча в женской Лиге наций
28 ноября 2023, 11:51
Женский футбол
©КФФ Стало известно место проведения решающих матчей сборной Казахстана в Лиге наций
23 ноября 2023, 20:19
Женский футбол
©КФФ Казахстан потерпел первое поражение в группе женской Лиги наций
16 ноября 2023, 11:35
Женский футбол
©instagram.com/anamxrkovic/ Самая сексуальная футболистка обратилась к Мбаппе, Холанду и Неймару
13 ноября 2023, 11:46
Женский футбол
©КФФ Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением
30 октября 2023, 19:13
Женский футбол
©antena2.com ФИФА приняла решение по скандалу с поцелуем футболистки
21 октября 2023, 21:29
Женский футбол
©Instagram/myasnikova_yuliya15 Футболистка сборной Казахстана оформила дубль и принесла своей команде победу
15 октября 2023, 22:38
Женский футбол
©ЖФК ЦСКА Капитан сборной Казахстана стала обладателем Кубка России по футболу
12 октября 2023, 10:44
Женский футбол
©instagram.com/alishalehmann7 Футболистке предложили 100 тысяч за ночь со знаменитостью
27 сентября 2023, 13:28
Женский футбол
©КФФ Казахстан возглавил группу Лиги наций после первой победы за пять лет
26 сентября 2023, 23:22
Женский футбол
©instagram.com/kff_team/ Сборная Казахстана показала видео из раздевалки после первой победы за пять лет
26 сентября 2023, 22:19
Женский футбол
©КФФ Женская сборная Казахстана впервые за пять лет одержала победу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus