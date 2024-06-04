"Спасибо девчатам". Тренер Казахстана обратился к хейтерам после успеха в отборе на Евро

Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу Мадияр Кембилов прокомментировал победу над Арменией в домашнем матче отбора на Евро-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что команда выложилась на сто процентов.

Напомним, сегодня, 4 июня, в Алматы подопечные Кембилова одержали первую победу в группе, разгромив соперника со счетом 4:1.

"После предыдущего матча мы тщательно проанализировали свои ошибки, особенно в обороне. Схему изменили. Если в первой игре мы играли в три центральных защитника, то сейчас играли в два. И вернулись к обычной своей тактике - 4-3-3. Спасибо девчатам, это принесло успех. Девчата наш план на игру выдержали сто процентов. Если честно, должны были еще забивать. Были моменты, были подходы. Спасибо болельщикам. Как я и говорил, даже если придут десять или двадцать болельщиков, девчата будут отдаваться на сто процентов. Сегодня насчет самоотверженности и самоотдачи никаких вопросов не было. 4:1 выигрывали, никто не тянул время. А диванным хейтерам хотел бы сказать - в прошлом году наши девчата набрали восемь очков. Дважды выиграли Армению, в гостях сыграли с Израилем вничью и вничью с Эстонией - они были молодцы, лучшие. А сейчас получилась неудача и началось: "Позор!" Пишите про меня. Я виноват. Особенно сейчас порадовала молодежь, ее настрой, желание. Я думаю, есть будущее. Произойдет смена поколения и у нас есть, кто заменит", - прокомментировал Кембилов.

Ранее в отборе на Евро-2025 Казахстан ранее проиграл Болгарии и Румынии с одинаковым счетом 0:1, а в последнем матче в конце мая уступил Армении 1:2. При этом Камила Кулмагамбетова забила первый гол команды на данном турнире. До конца группового этапа сборной осталось сыграть еще два матча - 12 июля дома против Румынии и 16 июля на выезде против Болгарии.