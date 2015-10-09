Женская сборная России проведет два товарищеских матча с национальной командой Туниса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Команды впервые сыграют друг против друга. Встречи состоятся в рамках тренировочного сбора, который пройдёт с 24 ноября по 6 декабря в Тунисе.

Первый матч пройдёт 30 ноября в Монастире на стадионе"Мустафа Бен Джаннет", второй – 4 декабря в Сусе на Олимпийском стадионе.

"У сборной Туниса были сложные ситуации, в том числе исключение из рейтинга ФИФА, но в последнее время развитие футбола в стране на подъеме. В команде много футболисток, играющих в иностранных чемпионатах: Франции, Швейцарии, Италии, Нидерландов, Германии, Марокко. Квалификация футболисток достаточно высокая, и хотя сборная находится в рейтинге ФИФА ниже нашего недавнего соперника Индии, по уровню, на мой взгляд, игроки Туниса индивидуально сильнее", - заявил главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

Женская сборная Туниса занимает 107-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда располагается на 27-й строчке.

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