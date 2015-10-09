Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с азербайджанским "Сабахом" в рамках Лиги чемпионов и оценил уровень соперника, сообщают Vesti.kz.

Немецкий специалист отметил, что каталонцам не требуется дополнительная мотивация перед еврокубковой встречей. По его словам, команда настроена исключительно на победу и намерена продемонстрировать привычный футбол.

"Сабах" - смелая команда. Для нас главное - провести хороший матч. Это Лига чемпионов, поэтому мы должны показать высокий уровень игры. Не думаю, что наших футболистов нужно дополнительно мотивировать. Мы - "Барселона", и наша задача - набрать три очка. Нам нравится играть в Лиге чемпионов, и наши игроки всегда выходят на поле с огромной мотивацией. "Сабах" очень хорошо выступает в своём чемпионате. Эта команда могла бы играть даже в чемпионате Испании. Завтра мы постараемся показать свой футбол и продемонстрировать привычную для нас интенсивность", - заявил Флик на пресс-конференции.

Матч между "Сабахом" и "Барселоной" состоится 25 ноября. Встреча начнётся в 22:45 по времени Казахстана.

В составе "Сабаха" играет вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов, который является капитаном клуба.

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