Сборная Казахстана взлетела на 16 мест в рейтинге ФИФА

Женская сборная Казахстана по футболу поднялась на 16 позиций в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщают Vesti.kz.

Казахстан ворвался в топ-100 рейтинга ФИФА

Теперь сборная Казахстана занимает 97-е место в рейтинге ФИФА. Сейчас в активе команды 1203.95 балла.

Тройку лидеров составляют команды Испании, США и Англии.

Причина взлета Казахстана?

В этом году женская сборная Казахстанапровела три матча в рамках квалификации к чемпионату мира-2027, в которых одеражала две победы: над Арменией (3:0) и Беларусью (1:0), при одном поражении от той же Беларуси (0:1).

Впереди у Казахстана и Беларуси остались по одному матчу с Арменией. Победитель группы сыграет в плей-офф за путевку на мундиаль. Также шанс на плей-офф получают две команды, занявшие второе место, но имеющие лучшие показатели.

Рейтинг ФИФА от 21 апреля:

1 (1). Испания – 2083.09 балла;

2 (2). США – 2054.65;

3 (4). Англия – 2038.72;

4 (3). Германия – 2021.78;

5 (8). Япония – 2011.27;

6 (6). Бразилия – 1980;

7 (7). Франция – 1975.60;

8 (5). Швеция – 1961.22;

9 (10). Канада – 1934.88;

10 (11). Нидерланды – 1929.32;

…97 (113). Казахстан – 1203.95.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!