Сборная Казахстана взлетела на 16 мест в рейтинге ФИФА

Женская сборная Казахстана по футболу поднялась на 16 позиций в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщают Vesti.kz.
Казахстан ворвался в топ-100 рейтинга ФИФА
Теперь сборная Казахстана занимает 97-е место в рейтинге ФИФА. Сейчас в активе команды 1203.95 балла.
Тройку лидеров составляют команды Испании, США и Англии.
Причина взлета Казахстана?
В этом году женская сборная Казахстанапровела три матча в рамках квалификации к чемпионату мира-2027, в которых одеражала две победы: над Арменией (3:0) и Беларусью (1:0), при одном поражении от той же Беларуси (0:1).
Впереди у Казахстана и Беларуси остались по одному матчу с Арменией. Победитель группы сыграет в плей-офф за путевку на мундиаль. Также шанс на плей-офф получают две команды, занявшие второе место, но имеющие лучшие показатели.
Рейтинг ФИФА от 21 апреля:
1 (1). Испания – 2083.09 балла;
2 (2). США – 2054.65;
3 (4). Англия – 2038.72;
4 (3). Германия – 2021.78;
5 (8). Япония – 2011.27;
6 (6). Бразилия – 1980;
7 (7). Франция – 1975.60;
8 (5). Швеция – 1961.22;
9 (10). Канада – 1934.88;
10 (11). Нидерланды – 1929.32;
…97 (113). Казахстан – 1203.95.
