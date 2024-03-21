Сборная Казахстана потерпела поражение в квалификации Евро

Женская сборная Казахстана до 17 лет потерпела поражение в матче отборочного цикла чемпионата Европы против Эстонии. Встреча состоялась в Талгаре (Алматинская область), сообщают Vesti.kz.

Первый тайм завершился ничьей без голов. Но во второй половине игры эстонские футболистки организовали два гола на 56-й и 81-й минутах. Причем в обеих ситуациях все произошло после подачи с углового.

Это был второй матч команды в текущей квалификации. 18 марта сборная проиграла соперницам из Боснии и Герцеговины - 1:3.

Следующий матч подопечные Марии Яловой проведут 24 марта против сверстниц из Армении.