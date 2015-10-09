Женский футбол
Сегодня 19:45
 

Разгром произошел в группе Казахстана в отборе на ЧМ-2027

Разгром произошел в группе Казахстана в отборе на ЧМ-2027

Сборная Беларуси обыграла команду Армении в отборе на женский ЧМ-2027 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Сборная Беларуси обыграла команду Армении в отборе на женский ЧМ-2027 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы C6 прошла в Ереване и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 17-й минуте Светлана Карагезян поразила собственные ворота.

Анастасия Шлапакова на 57-й минуте удвоила преимущество белорусок. Виктория Валюк на 78-й минуте установила окончательный результат.

Отметим, что сборная Беларуси в предыдущем матче обыграла в Астане команду Казахстана (1:0). В следующей встрече Беларусь в условно-домашнем матче примет в Гори (Грузия) соперниц из Казахстана. Игра пройдет 18 апреля.

Положение команд в группе по итогам двух матчей:

  1. Беларусь - 6 очков;
  2. Казахстан - 3;
  3. Армения - 0.

Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 19 лет   •   Мальта   •   Квалификационный раунд 2, Лига В. Группа 3, женщины
15 апреля 14:00   •   не начат
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
- : -
Мальта (U-19)
Мальта (U-19)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-19)
Ничья
Мальта (U-19)
Проголосовало 2 человек

