Разгром произошел в группе Казахстана в отборе на ЧМ-2027

Сборная Беларуси обыграла команду Армении в отборе на женский ЧМ-2027 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы C6 прошла в Ереване и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 17-й минуте Светлана Карагезян поразила собственные ворота.

Анастасия Шлапакова на 57-й минуте удвоила преимущество белорусок. Виктория Валюк на 78-й минуте установила окончательный результат.

Отметим, что сборная Беларуси в предыдущем матче обыграла в Астане команду Казахстана (1:0). В следующей встрече Беларусь в условно-домашнем матче примет в Гори (Грузия) соперниц из Казахстана. Игра пройдет 18 апреля.

Положение команд в группе по итогам двух матчей:

Беларусь - 6 очков; Казахстан - 3; Армения - 0.

