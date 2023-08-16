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Определились обе финалистки женского чемпионата мира-2023 по футболу

Определились обе финалистки женского чемпионата мира-2023 по футболу
©instagram.com/lionesses/

Определись обе финалистки женского чемпионата мира-2023 по футболу, проходящего в Сиднее (Австралия), сообщают Vesti.kz.

Вторую путевку в финал завоевала сборная Англии, которая в 1/2 финала обыграла хозяек мундиаля - Австралию. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу англичанок.

В составе победителей отличились Элла Тун (36-я), Лорен Хемп (71-я) и Алессия Руссо (86-я). У проигращих гол забила Сэм Керр (63-я).

В финале ЖЧМ-2023 сборная Англии сыграет с командой Испании, которая в своем полуфинале победила команду Швеции (2:1).

Финал состоится 20 августа. Встреча за третье место пройдет днем ранее, 19 августа.

Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 1/8 финала нынешнего чемпионата мира проиграла сборной Швеции в серии пенальти. Англия - действующий чемпион Европы, команда выиграла этот титул в 2022 году.

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Футбол

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