"Команда любителей против профессионалов". Тренер женской сборной Казахстана сделал заявление перед домашним матчем с Францией

Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу Калоян Петков, а также голкипер команды Ирина Саратовцева посетили пресс-конференцию перед матчем отборочного цикла чемпионата мира-2023 против Франции. Болгарский специалист и опытная вратарь, уже ставшая тренером, рассказали об ожидания от предстоящей домашней игры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренер: "В принципе, какие могут быть ожидания. Если кто-то посмотрел на турнирную таблицу, знает, что Франция прилетела сюда после разгромной победы над Эстонией со счетом 11:0. Нам ничего не остается, кроме как не повторить прошлогодний результат (0:12)".

Игрок: "Домашняя встреча, надо будет показать результат, но другой. Присоединяюсь к словам тренера".

- Какой результат вы называете "другим"? Не проиграть с двузначным счетом или что именно?

Тренер: "Скажу так, вчера прошло несколько матчей, даже "Спартак" "Зениту" проиграл со счетом 1:7, "Ливерпуль" треснул "Манчестер Юнайтед" - 5:0. Хотя они в одной лиге играют, на одном уровне. Хотелось бы сделать некоторые выводы на этой пресс-конференции. Когда говорим о женском футболе, не нужно вводить аналогии с мужским футболом. Такие результаты в женском футболе нормальные. Три дня назад Франция обыграла Эстонию 11:0. Встречаются тут команда любителей и команда профессионалов.

Почему любителей? Наши девчонки, еще раз повторюсь, находятся тут чисто из патриотизма. Вы сами видите, что здесь у нас двое тренеров (указывает на Саратовцеву, в последние годы являющейся тренером. - Прим. ред.). Она действующий тренер, но у нас нет вратаря лучше, чем Ирина. Еще есть Бегаим Киргизбаева, которая работает в "Окжетпесе". Если бы у меня был какой-то выбор получше, то я не напрягал бы двоих действующих тренеров, вызывая их в качестве игроков. Девчонки немножко комплексуют, это есть. Понятное дело, что мы будем обороняться все 90 минут, будет мало атакующих действий. Такие реалии у нас в женском футболе, это нужно пережить".

View this post on Instagram A post shared by KAZAKHSTAN FOOTBALL FEDERATION (@kff_team) - Но все же, какой результат и качество игры должны быть, чтобы вы в раздевалке сказали: "Вы молодцы сегодня"?

Тренер: "В принципе, я думаю, что какой бы не был результат... Сами девчонки молодцы, что они тут есть. Они бы могли сказать, что не хотят играть".

- Почему мы проиграли в домашней игре Греции с минимальным счетом? Что не получилось?

Игрок: "У нас не было атак, не было ни одного удара по воротам. Не было результата по этой причине. Что помешало? Настрой у нас был хороший, и в начале мы держали мяч. Может быть, девчонки не очень сильно... Не хватало уверенности в себе, как мне кажется. Но они очень старались. Не знаю, почему".

Тренер: "Мы надеялись на то, что с командой Греции и Эстонии мы возьмем наши очки в отборе. Я вам скажу одно: команда Греции за два года очень сильно прибавила. И на самом деле, когда мы увидели, что из себя представляет Греция во время гостевого матча... Плюс, с учетом того, что у нас второй состав. Не хочу никого обижать, но так и есть. Много наших легионеров, которые выступают в России, не приехали из-за травм. Тут все это сказалось. Поэтому мы вышли в чисто оборонительной схеме, потому что других вариантов у нас не было. У нас только четыре замены было. Плана Б на игру у нас не было. Может быть, мы и добились бы ничейного результата. Но сделали замены во втором тайме, а позже потеряли концентрацию. Исходя из всего, что мы увидели в Греции, и то, что было у нас, мы решили, что даже ничья для нас будет успехом".

- В прошлом матче большая часть состава состояла из молодых игроков. Можно ли сказать, что это практически весь костяк, который будет выступать за сборную в ближайшие годы?

Тренер: "Имейте в виду, что до 2019 года мы работали с составом другого поколения. Потихоньку они начали уходить. Последние четыре-пять лет у нас нет женского департамента, и появилось много проблем. Не секрет, что с каждым годом наш чемпионат ухудшается, и там не появляются новые игроки, которые могли бы быть конкурентоспособными на международной арене. Да, это те игроки, которые будут представлять команду в ближайшие годы. Призыв игроков сборной здесь чисто любительский, приезжают играть за сборную из чувства патриотизма. Есть сейчас девчонки 2005-06 года рождения на подходе, у Ирины в команде ("СДЮСШОР №8". - прим. ред.) есть хорошие игроки. Надеемся, что в ближайшие два-три года они подрастут. И нападающих у нас сейчас нет, это чистая правда".

Игрок: "Ну и, к сожалению, у нас такой чемпионат, что по окончании каждого сезона из футбола уходят много молодых игроков, заканчивают. Сезон короткий, до следующего еще полгода. Им нужно себя кормить, где-то зарабатывать деньги. Соответственно, они заканчивают карьеру. Много перспективных девчонок уже ушли".

- Вы уже сказали про проблему с нападением и отсутствием ударов в створ в последнем матче. Исходя от этого, если команде удастся забить в ворота грозной сборной Франции у себя дома, будет ли это большим успехом?

Тренер: "Я думаю, что да. Так и есть".

- Алина Лозукова, 2006 года рождения, уже способна конкурировать за место в составе или же это аванс?

Тренер: "Мы просто ее взяли, чтобы она побыла в составе. Она уже давно переросла свое поколение. Я смотрю, она играла в последних матчах с травмой в чемпионате футбольных центров. Она переросла свой возраст и должна уже быть на другом уровне. Это уже давно должно было произойти. Но есть такая проблема, что игроки 2006 года рождения и младше не могли участвовать в этом сезоне. Так по регламенту. Чемпионат между футбольными центрами - это, конечно, очень хорошая задумка, но не ее уровень".

- Сейчас параллельно идет отборочный цикл с участием женской сборной Казахстана до 19 лет. Удается следить за их выступлениями?

Тренер: "Видите, там произошли некоторые изменения в тренерском штабе. Мое личное мнение таково, что я бы взял туда игроков из команды "СДЮСШОР №8", которая играла в чемпионате взрослом, и там 95 процентов игроков - молодые, и поставил бы на эти матчи. Они бы отыграли намного лучше, чем те, кого вызвали в этот раз. Почему-то из этой команды в сборную до 19 лет вызвали лишь двух девочек. Думаю, что это чисто селекционная проблема. Но это только мое мнение, там есть тренер, который за все это отвечает. Я слежу за их матчами и не очень очарован увиденным. Считаю, что подопечные Ирины играли бы куда лучше. Я видел их в чемпионате, команда очень собранная. Неизвестно, почему только двух человек вызвали".

- Ирина как вратарь готовится к матчу против Франции, которая забила 12 Казахстану, 11 Эстонии?

Игрок: "На кураже надо играть, не заморачиваться. Но а как готовиться к такой команде? Это же понятно, что надо будет психологически быть устойчивым, морально готовиться, физически тоже. Мои игры сейчас отличаются от игр, когда я была молодым игроком. Я уже сама стала тренером и рассуждаю с точки зрения наставника по тактике, по перемещению. Где-то спокойнее стало, проще".

- То есть, матов на камеру мы не услышим?

Игрок: "Не исключено (смеется). Но таких точно нет. Иногда что-нибудь может...".

Тренер: "Иру я знаю со времен "Звезды-2005", играла тогда в команде. Так что, я думаю, что она сейчас куда спокойнее, куда лучше, чем была тогда. Сейчас она понимает игру, сама тренер. В принципе, очень благодарен ей за то, что она отозвалась, несмотря на тренерскую карьеру. Она пришла отстаивать честь страны, не важно, какие условия. Я думаю, она куда более уверена сейчас, чем кто бы ни был на ее месте. У нас в Казахстане и так немного вратарей.

Прямо сейчас это самый лучший выбор. Что будем делать в следующем году, если она решит не играть? У нас, конечно, будет проблема. Есть выход, конечно. Но это исправлять нужно глобально. На самотек все было спущено лет пять-шесть лет назад, а время идет. Генеральный секретарь КФФ нам сказал, что уже со следующего года будет профессиональная женская лига. Есть некоторые моменты, которые нужно обговорить. Я думаю, что потихоньку все должно двигаться вверх, потому что мы уже на дне".

Отметим, что после трех сыгранных туров женская сборная Казахстана не имеет набранных очков, лишь по разнице мячей опережает команду Эстонии. Казахстанские футболистки проиграли Уэльсу (0:6) и дважды Греции (2:3 и 0:1).

Что касается француженок, то они лидируют в группе с девятью набранными очками из девяти возможных.

В прошлом году сборные Казахстана и Франции уже играли друг с другом. В гостевой встрече казахстанские футболистки были разгромлены со счетом 0:12. Та игра стала известной из-за эмоций голкипера женской национальной команды Казахстана Ирины Сандаловой.

Матч между женскими сборными Казахстана и Франции пройдет во вторник, 26 октября, в 21:00 по времени Нур-Султана. Игру примет стадион "Астана Арена".

"У меня работа такая". Вратарь сборной Казахстана о нашумевшем видео с 12 пропущенными мячами от Франции

Фото:КФФ©️

