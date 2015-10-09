Клуб из Казахстана узнал соперника в еврокубках

Женский футбольный клуб "БИИК-Шымкент" узнал соперника по Кубку Европы-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов шымкентский клуб занял третье место - поражение от польского "Катовице" (0:2) и победа над словацким клубом "Спартак Миява" (2:1).
Теперь, "БИИК" продолжит выступление в женском Кубке Европы УЕФА.
В этом турнире казахстанская команда сыграет с соперницами из швейцарского "Грассхопперса". Первая игра пройдет 10 сентября на выезде, а ответная состоится 18-го в Шымкенте.
Чемпионат Казахстана 2025. Женщины • Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган • Тур 20, женщины
Вчера 16:00 • закончен
Кто победит в основное время?
Жетысу
20%
Ничья
0%
БИИК-Шымкент
80%
Проголосовало 10 человек
