Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Женский футбол
2 сентября 20:37
 

Клуб из Казахстана узнал соперника в еврокубках

  Комментарии (1)

Поделиться
Клуб из Казахстана узнал соперника в еврокубках ©instagram.com/wfc_biik_shymkent/

Женский футбольный клуб "БИИК-Шымкент" узнал соперника по Кубку Европы-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться
1

Женский футбольный клуб "БИИК-Шымкент" узнал соперника по Кубку Европы-2025/26, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов шымкентский клуб занял третье место - поражение от польского "Катовице" (0:2) и победа над словацким клубом "Спартак Миява" (2:1).

Теперь, "БИИК" продолжит выступление в женском Кубке Европы УЕФА.

В этом турнире казахстанская команда сыграет с соперницами из швейцарского "Грассхопперса". Первая игра пройдет 10 сентября на выезде, а ответная состоится 18-го в Шымкенте.


Чемпионат Казахстана 2025. Женщины   •   Казахстан, Жетысуская область, Талдыкорган   •   Тур 20, женщины
Вчера 16:00   •   закончен
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
0:7
БИИК-Шымкент
БИИК-Шымкент
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Жетысу

20%

Ничья

0%

БИИК-Шымкент

80%

Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!