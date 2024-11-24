Клуб игрока сборной Казахстана получил "золотой" матч в европейском чемпионате

Сегодня, 24 ноября, в матче 33-го тура женской Высшей лиги Беларуси футбольный клуб "Минск" дома сыграл с "Динамо-БГУФК", передает Vesti.kz.

Единственный гол в этом поединке на 18-й минуте забила нападающая "Минска" Мирослава Зубко. Встреча завершилась минимальной победой хозяек со счетом 1:0. Весь матч в составе победителей принесла защитник женской сборной Казахстана Мария Демидова.

Благодаря этой победе "Минск" сравнялся с "Динамо-БГУФК" по количеству очков. Теперь обе команды набрали по 83 балла. Для определения чемпиона Высшей лиги 6 декабря будет проведен "золотой" матч.

Добавим, что футболистки "Динамо-БГУФК" четыре года подряд становились чемпионками Беларуси.