Казахстанские футболистки пропустили на 85-й минуте и проиграли 13-й официальный матч подряд

Женская сборная Казахстана по футболу проиграла команде Греции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 85-й минуте забила 20-летняя Григория Пулиу.

Для Греции это вторая победа в отборе, и обе у них над Казахстаном. С шестью очками команда занимает третье место в группе. А сборная Казахстана, проиграв все три матча, идет на последней, шестой строчке. Следующий матч казахстанские футболистки проведут также в Нур-Султане, где 26 октября примут лидера группы - Францию.

Для женской сборной Казахстана поражение от Греции стало 13-м подряд в официальных матчах. Эта серия началась 30 августа 2018 года

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