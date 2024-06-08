Казахстанка помогла клубу европейского топ-чемпионата сотворить историю

В России состоялся матч за Суперкубок страны по футболу среди женщин, в котором встретились ЦСКА и "Зенит", передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT PLUS QAZAQSTAN.

В присутствии 15 063 зрителей ЦСКА одержали победу со счетом 1:0. Капитан сборной Казахстана Юлия Мясникова вышла в стартовом составе.

Отметим, что Суперкубок России стал первым в истории для армейского клуб.

Она выступает за "армейцев" с 2019 года. За команда она провела 76 матчей и забила 12 голов.