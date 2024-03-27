Казахстан получил усиление из Турции и России на матчи отбора на Евро-2025

Главный тренер женской национальной сборной Казахстана Мадияр Кембилов огласил список футболистов, вызванных на матчи чемпионат Европы-2025, передают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

В число игроков, приглашенных в команду - есть легионеры из чемпионатов зарубежных стран. Так, национальной сборной поможет вратарь турецкого "Хаккаригюджу" Ангелина Портнова, защитники Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия) и Мария Демидова "Минск" (Беларусь).

Также команде помогут полузащитники турецкого "Бейлербейи" Карина Жумабайкызы и российского "Енисея" Анастасия Низамутдинова, а также форвард Аида Гайстенова "Звезда-2005" (Россия). Остальные члены команды представляют казахстанский чемпионат. Полный список смотрите ниже.

Вратари: Ангелина Портнова ("Хаккаригюджу", Турция), Виктория Зейнали ("Томирис-Туран"), Светлана Гейниц, Арина Тихонова (обе – "Кайрат");

Защитники: Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Александра Бурова, Камила Совет, Жанеля Ержанова (все – "БИИК-Шымкент"), Анастасия Власова ("Актобе"), Айгерим Айтымова, Аружан Садвакасова (обе – "Ордабасы"), Мария Демидова ("Минск", Беларусь);

Полузащитники: Сания Акшолакова ("Кайрат"), Карина Жумабайкызы ("Бейлербейи", Турция), Анастасия Низамутдинова ("Енисей", Россия), Карина Берикова, Камила Кулмагамбетова, Алина Лозукова, Бибигуль Нурышева, Ксенья Хайрулина (все – "БИИК-Шымкент");

Нападающие: Аида Гайстенова ("Звезда-2005", Россия), Назым Алданазар, Полина Тучина (обе – "Кайрат"), Асем Каражанова ("Актобе"), Фатима Сатыгалиева ("Ордабасы"), Анелья Мамырова ("Томирис-Туран"), Маргарита Талдыкина, Аселхан Турлыбекова ("БИИК-Шымкент").

Тренерский штаб: Мадияр Кембилов – главный тренер, Бегаим Киргизбаева – ассистент главного тренера, Женис Арыстан – тренер по физподготовке, Мурат Мукашев – тренер вратарей, Расул Маруа – тренер-аналитик, Ербол Сабденов – врач, Максим Дудукин – массажист, Ердос Калимов – массажист, Хайдар Кубейов – администратор, Серик Жугралин – менеджер.

В групповом раунде казахстанская команда сыграет против Болгарии, Румынии и Армении. Матчи пройдут с апреля по июль. Победители групп и три команды из тех, кто займет второе место в квартете - проходят в плей-офф за попадание на ЧЕ-2025, который пройдет в Швейцарии.