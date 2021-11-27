Женская сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Франции в отборе ЧМ-2023

Женская сборная Казахстана по футболу проиграла Франции в квалификации ЧМ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы I прошла на стадионе "Стад де ла Рабин" (Ванн) и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Голы забивали Вивьен Ассейи (5-я минута), Дельфин Каскарино (9-я), Мари-Антуанетт Катото (24-я), Эв Периссе (37-я), Валери Говен (72-я, пенальти) и Кенза Дали (74-я).

Таким образом, Казахстан потерпел пятое поражение в пяти матчах и расположился на пятом месте из шести, а Франция одержала пятую победу подряд и закрепила лидерство в турнирной таблице.

Следующую игру наши игроки проведут на своем поле со Словенией 8 апреля.