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Женская сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Франции в отборе ЧМ-2023

Женская сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Франции в отборе ЧМ-2023
©КФФ
Новости спорта Футбол Женский футбол

Женская сборная Казахстана по футболу проиграла Франции в квалификации ЧМ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы I прошла на стадионе "Стад де ла Рабин" (Ванн) и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Голы забивали Вивьен Ассейи (5-я минута), Дельфин Каскарино (9-я), Мари-Антуанетт Катото (24-я), Эв Периссе (37-я), Валери Говен (72-я, пенальти) и Кенза Дали (74-я).

Таким образом, Казахстан потерпел пятое поражение в пяти матчах и расположился на пятом месте из шести, а Франция одержала пятую победу подряд и закрепила лидерство в турнирной таблице.

Следующую игру наши игроки проведут на своем поле со Словенией 8 апреля.

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Метки:
Франция Футбол Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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