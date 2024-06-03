Женская сборная Казахстана по футболу провела тренировку перед матчем отбора на Евро-2025

Женская сборная Казахстана провела предыгровую тренировку в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Завтра, 4 мая, подопечные Мадияра Кембилова проведут матч против Армении в рамках отборочного раунда Евро-2025. Встреча начнется в 19:00.
Напомним, ранее в отборе на Евро-2025 Казахстан ранее проиграл Болгарии и Румынии с одинаковым счетом 0:1, а в последнем матче в конце мая уступил Армении 1:2. При этом Камила Кулмагамбетова забила первый гол команды на данном турнире.
Загрузка матч-центра...
Реклама