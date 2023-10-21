Футболистка сборной Казахстана оформила дубль и принесла своей команде победу

Защитник женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова помогла московскому ЦСКА добыть победу в матче чемпионата России против столичного "Динамо". Встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летняя казахстанка появилась в стартовом составе армейского клуба. На 49-й минуте встречи она открыла счет. Затем футболисткам ЦСКА удалось забить еще. А на 88-й минуте Юлия оформила дубль, доведя дело до разгрома. Однако в самой концовке гостям удалось отквитать один мяч.

Отметим, что теперь ЦСКА идет на серии из 14 побед подряд. Клуб с хорошим заделом располагается на первой строчке в турнирной таблице.

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