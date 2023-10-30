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ФИФА приняла решение по скандалу с поцелуем футболистки

ФИФА приняла решение по скандалу с поцелуем футболистки
©antena2.com

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о трехлетней дисквалификации бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, которая будет действовать на национальном и международном уровнях, сообщают Vesti.kz.

Решение дисциплинарного комитета ФИФА связано с происшествием, произошедшим во время церемонии награждения чемпионок женского чемпионата мира, завершившегося в Австралии и Новой Зеландии 20 августа. В тот момент 46-летний Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. После инцидента дисциплинарный комитет ФИФА временно лишил Рубиалеса права заниматься футбольной деятельностью. В сентябре он также ушел с поста президента RFEF.

"Рубиалес был уведомлен сегодня о решении дисциплинарного комитета ФИФА. Согласно соответствующим положениям дисциплинарного кодекса ФИФА, у него есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, оно остается предметом возможной апелляции в апелляционном комитете ФИФА. ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения", - гласит заявление ФИФА.

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Метки:
ФИФА

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