ФИФА объявила решение по сборной Казахстана перед стыками за ЧМ-2027

Женская сборная Казахстана по футболу потеряла три позиции в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщают Vesti.kz.

Казахстан остался в топ-100

В июне казахстанские футболистки провели матч в рамках квалификации к чемпионату мира-2027 против сборной Армении (1:1).

В обновлённом рейтинге ФИФА сборная Казахстана опустилась на три места и теперь занимает 100-ю строчку.

Рейтинг ФИФА от 15 июня 2026 года:

1 (1). Испания – 2105.36

2 (2). США – 2057.92

3 (4). Германия – 2028.99

4 (3). Англия – 2027.13

5 (5). Япония – 1998.83

6 (7). Франция – 1983.84

7 (6). Бразилия – 1976.73

8 (8). Швеция – 1937.94

9 (9). Канада – 1936.90

10 (10). Нидерланды – 1911.75

..100 (97). Казахстан - 1199.11.

Второй шанс Казахстана на ЧМ-2027

По итогам группового этапа европейской квалификации подопечные Бегаим Киргизбаевой обеспечили себе место в плей-офф турнира.

Следующим этапом для сборной Казахстана станет жеребьевка 18 июня, которая и определит соперника по стыковым матчам.

Финальная часть чемпионата мира среди женщин 2027 года состоится в Бразилии.

Сборная Казахстана вышла в плей-офф отбора чемпионата мира-2027

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