Бразилия сенсационно вылетела с женского ЧМ-2023 по футболу

Сборная Бразилии прекратила борьбу на чемпионате мира по футболу среди женщин, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче третьего тура группы F, который состоялся в Мельбурне (Австралия) Бразилия, владея заметным преимуществом не сумела распечатать ворота команды Ямайки - 0:0.

Сборная Бразилии набрала четыре очка и осталась на третьем месте в квартете. У Ямайки. вышедшей в плей-офф пять баллов, а команда Франции набрала семь очков и также, вышла из группы.

Наряду с Бразилией неудачницами турнира в этой группе стала команда Панамы, у которой нет набранных баллов.

Чемпионат мира, начавшийся 20 июля, завершится 20 августа. Действующим обладателем трофея является команда США. Американки четыре раза становились чемпионками мира.

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